L’addio di Messi al Barcellona tiene sempre banco. Il City è pronto ad accoglierlo, ma Bartomeu non molla e proverà a convincere la Pulce a restare

Messi non vuole più il Barcellona, Bartomeu però non può arrendersi e proverà a convincere la sua stella a restare in blaugrana, ma con poche chances come dimostra l’ipotesi di rinnovo alle stesse condizioni fino al 2023. Il Manchester City di Pep Guardiola tentazione troppo forte e, sul piano economico, impareggiabile.

LIVE

17.00 – Stando a ‘Tyc Sports’, papà Jorge è partito poco fa da Rosario, con un volo privato, e raggiungerà presto Barcellona. Domani dovrebbe incontrare Bartomeu.

14.30 – Guardiola avrebbe detto a Messi che la scelta migliore per lui, considerati gli elevati costi per il City, sarebbe restare al Barcellona. Tutti i dettagli.

11.55 – Intervenuto a ‘Cadena SER’, l’ex vicepresidente del Barcellona, Jordi Mestre, ha parlato della situazione Messi facendo un paragone con l’addio di Neymar, sul quale proprio Mestre fu protagonista nel 2017 di una clamorosa gaffe. “Resta al 200%”, furono le parole famose. Su Messi è stavolta prudente: “Non tornerei a dirlo, mi sembrerebbe temerario, ho imparato la lezione. Ma è vero che spero che ci ripensi”.

10.00 – Frenata Manchester City: il club inglese potrebbe tirarsi fuori dalla corsa per Messi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, ESCLUSIVO Cubero: “Messi-CR7, la Juve ci sta provando!”

Calciomercato Juventus, Diario Gol: via Ronaldo, super coppia con Messi