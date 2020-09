La Juventus mette a segno un altro ‘colpo’, stavolta per sfoltire la rosa: l’addio è ormai deciso, già mercoledì dovrebbe essere il giorno giusto

Sono giorni convulsi per il calciomercato della Juventus. Soprattutto per quanto riguarda la questione bomber, con il nodo Dzeko, la suggestione Suarez e ovviamente quella Lionel Messi. Quella legata all’argentino è un tipo di operazione che i bianconeri stanno studiando, come ci ha anche confermato in diretta Cristina Cubero del ‘Mundo Deportivo’. Non solo acquisti, dopo quelli di Arthur e McKennie, ma anche cessioni. Oltre all’addio di Matuidi, Higuain e Khedira, per la Juventus se ne consumerà a breve un altro.

Si tratta di Mattia Perin, che tornerà al Genoa. Già questo mercoledì, infatti, il portiere bianconero farà nuovamente rientro in città, a Genova ovviamente, per riabbracciare i colori rossoblù. Dopo il prestito degli ultimi sei mesi a ‘Marassi’, l’estremo difensore di Latina è pronto a partire in direzione Grifone e anche in questo caso dovrebbe trattarsi di un nuovo prestito secco. Da verificare poi l’eventuale inserimento di clausole che consentirebbero a Perin di tornare tutto del Genoa.