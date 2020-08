Calciomercato, ecco il nuovo Milan | Tutti i possibili colpi e addii!

Il Milan si prepara a confermare quanto di buono fatto nel campionato di Serie A post lockdown. I rossoneri, guidati da Stefano Pioli, vogliono infatti tornare in Champions League

Il Milan di Stefano Pioli cerca la conferma in quella che può essere una delle stagioni più importanti e cruciali dell’ultimo decennio. La squadra rossonera infatti, dopo un post lockdown da urlo e la qualificazione in Europa League, andrà a caccia di un posto nella fase a gironi di Champions League, competizione nella quale il Diavolo è la seconda squadra più titolata dopo il Real Madrid. Quali saranno i colpi di calciomercato a centrocampo ed in attacco per la società meneghina? Scopriamolo insieme.

Calciomercato Milan, rivoluzione a centrocampo: chi arriva e chi va

Il Milan rivoluzionerà, anzi, sta già rivoluzionando il suo centrocampo. Giacomo ‘Jack’ Bonaventura ha dato il suo addio al Diavolo, cosa che farà molto probabilmente anche Lucas Biglia, esperto mediano argentino. Discorso differente per Bennacer, arrivato dall’Empoli nella scorsa finestra estiva di calciomercato. Il giocatore algerino, seguito anche dal PSG, viene valutato dai rossoneri intorno ai 50 milioni di euro.

Una cifra che fa stare moderatamente tranquilli i dirigenti del Milan che, il prossimo anno, vorrebbero affiancargli Tiemoué Bakayoko, centrocampista francese del Chelsea per il quale Maldini e i suoi collaboratori potrebbero sborsare una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Per le fasce, conferma per Alexis Saelemaekers, così come per Rebic, in prestito dall’Eintracht Francoforte, ma che verrà acquistato dal Milan. Nel mirino degli uomini mercato c’è però Federico Chiesa, per il quale la base d’asta dovrebbe aggirarsi almeno sui 50 milioni di euro, anche se Commisso non vorrebbe scendere sotto i 70. I rossoneri potrebbero far leva sull’interesse della Viola per Lucas Paqueta, ex Flamengo, e destinato anch’egli a dire addio al club milanese. Verso la blindatura invece Calhanoglu, in scadenza nel 2021, ma c’è fiducia per il rinnovo di contratto.

Anche Samu Castillejo, esterno spagnolo arrivato dal Villarreal, dovrebbe restare saldamente sulla fascia destra del Milan, mentre non tramonta del tutto l’ipotesi di un ritorno a sorpresa di Gerard Deulofeu, ex Barcellona che a Milano ha lasciato un gran ricordo.

Discorso simile per Franck Kessié. L’ex mediano dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha dimostrato tutto il suo valore e la sua importanza nella parte finale di campionato. Nelle ultime settimane si è parlato anche di un possibile interessamento dell’Inter di Antonio Conte per il classe 1996, ma il suo futuro sembra legato alla Milano rossonera.

Calciomercato Milan, si lavora al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e non solo

La priorità in casa Milan per l’attacco è senza dubbio legata al rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic, centravanti svedese che ha dimostrato tutto il suo valore nella fase finale del campionato di Serie A. L’ex bomber di Barcellona e PSG dovrebbe essere il perno della squadra di Stefano Pioli, ma ci sono diversi nomi che potrebbero affiancarlo in rossonero. Il primo è senza dubbio quello di Luka Jovic, centravanti in uscita dal Real Madrid di Florentino Perez. I Blancos potrebbero aprire al prestito per il serbo, la cui valutazione si aggira sui 40 milioni di euro.

Capitolo Rafael Leao. Il giovane portoghese arrivato dal Lille, nonostante qualche frenata, dovrebbe continuare con la maglia del Milan viste anche le ultime prestazioni di alto livello, basti pensare al super slalom contro il Cagliari di Walter Zenga.

