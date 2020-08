Calciomercato Milan, Don Balon: Leao pronto a dire sì al Real Madrid

Dalla Spagna: Zidane è alla ricerca di un vice Benzema dopo i fallimenti di Jovic e Mariano Diaz

L’avventura in Serie A di Rafael Leao potrebbe chiudersi dopo una sola stagione. Il 21enne attaccante portoghese non è riuscito ad imporsi con la maglia del Milan e in vista degli Europei del 2021 vorrebbe trovare un club che lo faccia giocare con più continuità. In Italia si è parlato della Fiorentina, con cui si starebbe imbastendo un maxi scambio che coinvolgerebbe almeno quattro giocatori, oltre alla suggestione Juventus legata al suo agente Mendes, lo stesso di Ronaldo. Secondo il portale spagnolo ‘Don Balon’, però, in corsa ci sarebbe anche il Real Madrid: non è un mistero che Zidane vorrebbe un centravanti che possa fare da vice Benzema e diventarne poi l’erede. Sia Mariano Diaz che Jovic hanno fallito e ora i blancos starebbero pensando a Leao. Dal canto suo l’ex Lille accetterebbe subito l’offerta di Perez, ma il Milan non farà sconti: vuole rientrare dall’investimento da 35 milioni di euro di un anno fa.

