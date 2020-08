Calciomercato Milan, Paqueta verso l’addio: ecco la cifra richiesta

Calciomercato Milan, Lucas Paqueta può lasciare i rossoneri: in ballo discorsi con la Fiorentina, ecco la cifra richiesta dal Diavolo

Il Milan prepara la prossima stagione puntando a rinforzarsi, ma anche con qualche addio pesante all’orizzonte. Stagione deludente per Lucas Paqueta, che potrebbe ricominciare altrove. Per il centrocampista brasiliano si parla da tempo dell’interessamento della Fiorentina, il ‘Corriere dello Sport’ riferisce dei contatti in corso tra le due società. Affare che per concretizzarsi dovrà vedere soddisfatta però la richiesta del Diavolo, che ammonta intorno ai 25 milioni di euro.

