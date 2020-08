Ibrahimovic ad un passo dal rinnovo con il Milan. Accordo di massima per Donnarumma, ma l’ufficialità potrebbe slittare ad ottobre. Rossoneri al lavoro anche per blindare Calhanoglu

Siamo alle battute finali per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Già nei prossimi giorni – scrive ‘Tuttosport’ – le parti dovrebbero formalizzare l’accordo per la permanenza dello svedese in rossonero fino al 30 giugno 2021. Tra parte fissa e bonus, il 38enne attaccante arriverà a guadagnare circa 5 milioni di euro. Il Milan non si ferma qui e lavora anche per blindare Donnarumma: per il giovane portiere ci sarebbe un accordo di massima con l’agente Raiola, che però preferirebbe mettere nero su bianco ad ottobre a mercato concluso. Il super procuratore vorrebbe inserire una clausola rescissoria inferiore ai 50 milioni di euro che il Milan però vorrebbe evitare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, super rinnovo per Ibrahimovic | Contratto da manager

Maldini e soci al lavoro anche per Calhanoglu, protagonista di un’ottima annata soprattutto sotto la gestione Pioli. Il turco è in scadenza l’anno prossimo e chiede un sostanziale aumento d’ingaggio al sodalizio di Via Aldo Rossi. Sul piatto un accordo fino al 2025, con un ingaggio di 3 milioni di euro che grazie ai bonus potrebbe ulteriormente salire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, agente in sede | Gioiello italiano nel mirino