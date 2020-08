Calciomercato Milan, Ramadani la chiave per Jovic

Nonostante la volontà di rinnovare Ibrahimovic, il Milan valuta Jovic per l’attacco: l’agente Ramadani può risultare decisivo, nonostante il Monaco

Tutto attorno ad Ibra. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, insieme a quello di Gigio Donnarumma, sembra al momento rappresentare la priorità in casa Milan. Il club rossonero vuole prolungare il contratto dei due giocatori, con Stefano Pioli che ha sottolineato l’importanza del rinnovo dello svedese. Nonostante però la possibile conferma di Ibrahimovic, il Milan potrebbe comunque cercare una prima punta.

E il nome caldo resta quello di Luka Jovic del Real Madrid, primo obiettivo di quello che sarebbe stato il Milan di Ralf Rangnick, ma che resta comunque nei radar rossoneri. L’attaccante serbo può lasciare il Real Madrid in prestito e al momento due sarebbero i club in corsa: il Milan, appunto e il Monaco, guidato dal suo ex allenatore Niko Kovac. Il ‘Corriere dello Sport’ sottolinea però come una carta chiave possa essere quella dell’agente del ragazzo, Fali Ramadani. L’agente, che è lo stesso di Rebic, può risultare determinante nella scelta del giocatore. Che al Milan potrebbe trovare meno spazio con Ibrahimovic, ma che avrebbe la possibilità di giocare anche in Europa, visto che il Monaco non è riuscito a qualificarsi ad alcuna competizione.

