Milan, senti Boban: “Ibrahimovic intelligentissimo. Ecco che cosa manca”

Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan, ha parlato dell’attuale situazione del club rossonero e delle condizioni in particolare di due stelle: Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni de ‘Il Corriere del Ticino’, Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan, ha parlato del ‘suo’ Diavolo: “Questa squadra ha avuto bisogni di due giocatori di esperienza e di un po’ di tempo in più. Sono felice che le nostre scelte siano state finalmente riconosciute, ora questa squadra ha tutto per diventare di assoluto livello”.

Su Ibrahimovic e Rebic: “Il primo è un fenomeno assoluto, con lui tutto è cambiato. E’ un giocatore intelligentissimo, vede il calcio prima degli altri. Rebic all’inizio non è stato capito, ma in realtà è un giocatore di grande qualità ed un vicecampione del mondo. Al Milan, per essere davvero competitivo, credo serva ancora un 35-40%“.

