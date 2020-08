Torino e Milan continuano a lavorare sulla trattativa che potrebbe portare Ricardo Rodriguez in granata alla corte di Cairo

Il nuovo Torino di Marco Giampaolo è già al lavoro in sede di mercato per rinforzare la rosa del prossimo anno. In questo senso l’ex tecnico del Milan potrebbe fare affari proprio con i rossoneri come testimonia il forte interesse per Ricardo Rodriguez, terzino svizzero che ha giocato la seconda parte di stagione in prestito. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Come evidenziato da ‘Sky Sport’ proprio il futuro del mancino svizzero è oggetto di un incontro a Casa Milan. Nella sede del club rossonero sono attesi il direttore sportivo del Torino, Vagnati, e l’agente del calciatore, Gianluca Di Domenico per stabilire il futuro. Il Milan sarebbe disposto a cedere il ragazzo per una cifra non inferiore ai 3.5 milioni di euro mentre il Toro non offre più di 2 forte del fatto che così facendo i rossoneri alleggerirebbero pesantemente il monte ingaggi.

