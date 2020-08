Cairo è pronto a rinnovare il suo Torino. Dopo aver messo nel mirino Ricardo Rodriguez, il club granata pensa anche a Fabio Borini

Inizia a prendere forma il nuovo Torino targato Marco Giampaolo che punta a rinforzare il parco esterni. Come evidenziato da ‘Sky Sport’ dopo Ricardo Rodriguez, terzino svizzero del Milan per cui si lavora per il prossimo anno con un incontro, l’ultima idea porta dritto a Fabio Borini, attaccante di fascia che ha giocato un’ottima seconda parte di stagione al Verona. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

L’ex rossonero non ha ancora trovato l’accordo per la permanenza all’Hellas ed è dunque al momento svincolato. Cairo lo aveva già seguito in passato mentre lo stesso Giampaolo ha avuto modo di lavorare con Borini al Milan.

