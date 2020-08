Cessione vicinissima per il calciomercato Milan, con Rodriguez prossimo al Torino

Ricardo Rodriguez pronto a salutare il Milan per seguire Marco Giampaolo al Torino. La trattativa si è concretizzata nell’ultimo week end e ora sembra ormai prossima alla chiusura positiva. La fumata bianca è dunque attesa già nei primi giorni di questa settimana. Giungono infatti nuovi dettagli sui prossimi incontri e le cifre dell’affare: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Milan, cessione vicinissima: Rodriguez al Torino

Oggi, riporta ‘Tuttosport’, sarebbe in calendario un incontro tra il ds granata Vagnati e i vertici del Milan per provare a trovare l’intesa finale. Le parti sono già vicine all’accordo, che può essere trovato per una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro (3,8 milioni la richiesta rossonera, per ora ferma a 3 quella granata). Per il terzino sinistro sarebbe invece pronto un triennale da circa 1,5 milioni di euro netti a stagione. Non solo acquisti, quindi, per Maldini e Massara: in arrivo le prime cessioni. Novità decisive si attendono in tempi brevi.

