Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: Sampdoria interessata a Bustos

Oltre al Milan, anche la Sampdoria si è messa sulle tracce di Nahuel Bustos. Per l’attaccante del Talleres, però, restano in vantaggio club russi e spagnoli

Si infiamma il mercato attorno a Nahuel Bustos. Sono giorni importanti, e probabilmente decisivi, questi per il bomber del Talleres, pronto al grande salto in Europa. Accostato al Milan nelle scorse settimane, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it anche la Sampdoria si è mossa per il 22enne attaccante di Cordoba. Autore di 10 gol in 21 partite, prima dello stop definitivo a causa dell’emergenza coronavirus, per Bustos, allo stato attuale, sono più concrete e più allettanti le offerte pervenute dal Krasnodar e dalla Spagna. Il club argentino attende le mosse delle squadre interessate al proprio gioiello, prima di prendere una decisione definitiva.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Sampdoria, sondaggio per Torregrossa