Calciomercato Sampdoria, sondaggio per Torregrossa del Brescia

La Sampdoria di Ranieri è a caccia di un attaccante per la prossima stagione: nel mirino, è finito il bomber del Brescia, Torregrossa

Dopo una salvezza raggiunta con qualche patema, la Sampdoria si prepara alla prossima stagione. L’allenatore Claudio Ranieri e il presidente Massimo Ferrero hanno espresso la volontà di condurre un campionato diverso e, per farlo, dovranno necessariamente rinforzare la rosa. Per l’attacco, riporta ‘Sky’, ci sarebbe stato un sondaggio per Ernesto Torregrossa. Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, vorrebbe ripartire da lui in Serie B e non vorrebbe cederlo, ma l’interesse dei blucerchiati sarebbe vivo e concreto.

