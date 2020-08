Serie A, Brescia-Sampdoria 1-1: Torregrossa risponde a Leris

Risultati, marcatori e classifica dopo Brescia-Sampdoria, anticipo della 38a giornata di Serie A

Finisce con un pareggio il campionato di Brescia e Sampdoria. Oggi, nella gara del ‘Rigamonti’ valevole per la 38a giornata di Serie A, gli ospiti sono passati in vantaggio con Leris sul finire del primo tempo, mentre a inizio ripresa è arrivato il pareggio dei lombardi con un rigore ben calciato da Torregrossa. I blucerchiari possono però rammaricarsi per un rigore tirato male da Quagliarella nel primo tempo, mentre restano da valutare le condizioni di Tonelli, uscito fuori per un problema al ginocchio. Un punto, quindi, che accontenta entrambi i club, che già progettano il prossimo campionato: in massima serie per i ragazzi di Ferrero, in cadetteria per quelli di Cellino. Clicca qui per ulteriori dettagli.

Brescia-Sampdoria 1-1: 40′ Leris (S), 49′ Torregrossa (B)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 83 punti; Inter 79; Atalanta e Lazio 78; Roma 67; Milan 63; Napoli 59; Sassuolo 51; Verona 49; Fiorentina, Parma e Bologna 46; Cagliari 45; Udinese 42; Sampdoria 42; Torino 39; Genoa 36; Lecce 35; Brescia 25; Spal 20

