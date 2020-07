Il Brescia annuncia il suo nuovo direttore sportivo, che dovrà costruire la squadra in grado di tornare subito in Serie A dopo la retrocessione

Dopo la promozione dello scorso anno, il Brescia torna subito in Serie B. Diego Lopez non è riuscito nell’impresa di salvare le Rondinelle, che hanno vissuto una stagione particolare tra infortuni, cambi di allenatore e la vicenda Balotelli. Il patron Massimo cellino, però, sta già lavorando per la prossima stagione e il ritorno in Serie A: “La società Brescia Calcio annuncia la nomina Giorgio Perinetti a nuovo direttore sportivo della Prima Squadra. Il direttor Perinetti sarà presentato ufficialmente ai media (in numero ristretto, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore) nella mattinata di domani”. Questo il comunicato ufficiale del Brescia, che si affida quindi a un uomo di grandissima esperienza. E l’ex Siena, Bari e Genoa potrebbe regalare un colpo ad effetto come dopo-Balotelli, magari un ex pallino.