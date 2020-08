Spavento per l’ex Napoli Tonelli durante Brescia-Sampdoria, infortunio al ginocchio e sostituzione

Spavento per Lorenzo Tonelli durante Brescia-Sampdoria, gara valevole per l’ultima giornata di Serie A. Al minuto 18 il difensore ha richiamato l’attenzione dei medici mentre si toccava il ginocchio dolorante. Appurata l’impossibilità di rientrare in campo, il giocatore è stato sostituito da Colley. Successivamente gli è stata invece applicata una vistosa fasciatura al ginocchio destro, che già in passato gli ha causato problemi. Resta dunque da valutare l’entità del suo problema: clicca qui per ulteriori dettagli.

