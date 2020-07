Calciomercato, Milan e un altro club di Serie A su Bustos: futuro in 15 giorni

Nahuel Bustos del Talleres, continua ad essere al centro di diverse voci di mercato. Una di queste riguarda il Milan del futuro

Ieri vi abbiamo parlato del vantaggio dei club europei, rispetto all’Atletico Mineiro, per Nahuel Bustos. Oggi, arrivano ulteriori dettagli che riguardano anche i club nostrani. Stando, infatti, alle nuove indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, oltre al Milan, anche un’altra società della Serie A (non ancora identificata) ha messo nel mirino il 21enne attaccante del Talleres, accostato nei mesi scorsi con insistenza alla Roma. In patria credono molto nelle potenzialità del bomber di Cordoba, spingendosi addirittura a prospettare un impatto migliore rispetto a quello avuto da Lautaro Martinez in Europa, con la maglia dell’Inter. Allo stato attuale, le offerte economicamente più allettanti sono quelle presentate dal Krasnodar e dal Porto, ma la dirigenza aspetta controproposte dall’Italia, considerata l’opzione più interessante anche per il calciatore. In ogni, nei prossimi 15 giorni sono attese novità importanti, e probabilmente decisive, per quanto riguarda il futuro di Bustos: vi terremo costantemente aggiornati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Milan, Donnarumma a un passo dal rinnovo