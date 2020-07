Calciomercato Milan, Donnarumma a un passo dal rinnovo

Calciomercato Milan, Donnarumma può restare con i rossoneri: le ultime sul rinnovo di contratto con il Diavolo del portierone

Milan protagonista di un ottimo finale di stagione, da capitalizzare per la volata finale verso l’Europa League. Sei i punti di vantaggio al settimo posto sul Sassuolo, il sogno sarebbe raggiungere la quinta piazza e superare la Roma per accedere direttamente ai gironi. Si sta regalando un ruolo importante anche Donnarumma, che dopo la serata negativa con il Napoli si è rifatto subito contro il Parma. ‘Tuttosport’ fa il punto sul rinnovo del portierone stabiese che appare sempre più vicino. Le parti si aggiorneranno a fine campionato, con le basi poste per un rinnovo dall’attuale scadenza 2021 fino al 2023. L’attuale ingaggio da 6 milioni a stagione verrebbe tagliato per quanto riguarda la parte fissa, ma verrebbero previsti dei bonus non difficili da raggiungere per garantire lo stesso stipendio all’estremo difensore.

