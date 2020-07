Zlatan Ibrahimovic è stato premiato dal Milan per le sue 100 presenze in rossonero. Il messaggio dello svedese

Nella sfida vinta contro il Parma Zlatan Ibrahimovic ha festeggiato la presenza numero 100 con la maglia del Milan. Un grande traguardo per il gigante svedese premiato in allenamento da Maldini. Nel video diffuso dalla società sono arrivati anche i ringraziamenti dell’attaccante che ha ribadito la sua voglia di giocare ancora tanto per i rossoneri: “Ciao a tutti, grazie per i messaggi per le mie 100 partite col Milan. Giocare qui è un grande onore, spero di fare tante altre partite. Un saluto, ciao”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Non è mancata anche una battuta verso i suoi compagni: “Grazie ragazzi, è tutto merito vostro… Grazie perchè non c’è concorrenza (ride, ndr)”.

