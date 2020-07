Milan-Bologna, in conferenza stampa parla il tecnico Stefano Pioli: ecco le dichiarazioni prima della sfida e sulle condizioni di Ibrahimovic

Alla vigilia di Milan-Bologna, conferenza stampa per il tecnico rossonero Stefano Pioli. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore sulla sfida di domani sera: “Stiamo facendo bene, ma dobbiamo migliorare la classifica. Il nostro obiettivo non è ancora raggiunto, l’Europa League subito dai gironi sarebbe importantissima ma dobbiamo recuperare punti alla Roma. Siamo diventati squadra col tempo, il lavoro non poteva dare risultati subito. Dobbiamo continuare a dare il massimo, non possiamo sperare nelle cadute dei nostri avversari. Vedo lo spirito giusto, chi entra dalla panchina riesce a dare il suo contributo. Ibrahimovic? Vedremo come sta dall’allenamento di oggi e di domani, si sente sicuramente bene. Deciderò anche valutando le caratteristiche dei cambi nel corso della gara. Riaprire gli stadi? Sarebbe bellissimo, non credo sarà possibile in questa stagione”.

