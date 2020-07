Calciomercato Milan, Pioli: “Futuro dopo le ultime cinque partite”

Calciomercato Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli parla del suo futuro in conferenza stampa: le dichiarazioni dell’allenatore

In conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con il Bologna, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha risposto a domande sul suo futuro. Nonostante il buon percorso, il tecnico potrebbe essere sostituito a fine stagione, con l’era Rangnick che potrebbe prendere il via. Ecco le sue dichiarazioni: “Sto benissimo qui a Milanello, squadra e staff sono eccezionali. Dobbiamo essere concentrati per le ultime cinque partite, non c’è tempo per pensare ad altre cose. Vogliamo fare più punti possibile poi tireremo le somme. Soltanto dopo vedremo cosa succederà”.

