Il Milan guarda anche ai giovani talenti del nostro campionato, ma dovrà battere la concorrenza della Roma

La Serie A che sta per concludersi, anche se atipica, ha senza dubbio messo in mostra molti nuovi talenti. Bologna, Sassuolo e Verona sono senza dubbio tra le squadre che più hanno puntato su questi gioiellini, scatenando subito le attenzioni delle big italiane e non solo. In casa rossoblù ci sono Barrow e Juwara, in casa neroverde Boga, Muldur, Locatelli e tanti altri mentre in casa gialloblù Rrahmani, Kumbulla e diversi centrocampisti.

Calciomercato Milan, occasione Pessina: c’è anche la Roma

Tra questi c’è anche Matteo Pessina, che contro la Roma si è fatto notare per una buona prestazione e un gol bellissimo di tacco. La situazione intorno a lui è particolare, perché dal Verona potrebbe tornare all’Atalanta, proprietaria del cartellino. Ma a Bergamo troverebbe parecchio traffico, per questo si è riaperta anche la pista che porta al ritorno al Milan. I rossoneri si sono garantiti un 50% sulla futura rivendita: una clausola che renderebbe più che conveniente l’operazione in via Aldo Rossi, dovendo sborsare 6 milioni invece dei 12 della valutazione attuale del calciatore. Anche se bisognerà attendere anche il parere di Rangnick. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, inoltre, sul classe ’97 avrebbe messo gli occhi anche la Roma.