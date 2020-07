Calciomercato Atletico Mineiro, offerte europee più alte per Bustos

Su Nahuel Bustos, attaccante del Talleres accostato anche alla Roma, è forte l’interesse dell’Atletico Mineiro. Ma la firma non è così vicina

Sono molte le voci che riguardano Nahuel Bustos. Il 21enne attaccante del Talleres è stato accostato con forza alla Roma, ma la delicata situazione societaria ha bloccato l’affare, mentre negli ultimi giorni si è parlato anche di Milan. In Brasile, però, sono convinti che il bomber di Cordoba firmerà a breve per l’Atletico Mineiro. La situazione, secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it in Argentina, non è così definita. Allo stato attuale, i club europei interessati (Valencia, Porto, Krasnodar e uno della Ligue 1 non ancora identificato) sono pronti ad offrire cifre superiori rispetto a quelle prospettate dalla società di Belo Horizonte. E, dunque, sono, ad oggi, in vantaggio. Vedremo come evolveranno le cose nelle prossime settimane, ma al momento la situazione è quella che vi abbiamo descritto.

