Due club in lizza per il talento del Torino, possibile cessione da 25 milioni di euro

I club internazionali guardano in casa Torino per rinforzarsi. Nel mirino c’è Lyanco, difensore centrale classe 1997. Sul talento brasiliano da tempo ci sono gli occhi del Lille e ora anche quelli dello Sporting Lisbona, al quale, riporta ‘Sky Sport’, i granata avrebbero chiesto 25 milioni di euro per farlo partire. Il club portoghese sarebbe molto avanti nei cntatti con l’agente del giocatore, atteso mercoledì a Lisbona per continuare a parlarne: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Si attendono dunque novità sulla possibile cessione del presidente Cairo.

