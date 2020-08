Calciomercato Milan, Reina tra Valencia e Serie A – Ultime CM.IT

Pepe Reina ha deciso di continuare la sua carriera da protagonista e lavora all’addio al Milan: contatti col Valencia e altri club di Serie A

Pepe Reina, dopo l’esperienza in prestito all’Aston Villa conclusasi con un’insperata salvezza, non vuole più tornare a scaldare la panchina. Lo spagnolo, in Premier League, ha dimostrato di saper essere ancora decisivo, e a 38 anni ha deciso di voler vivere gli ultimi anni della sua carriera in campo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, incontro a casa Milan per l’addio

Per questo, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’entourage dell’ex Napoli sta lavorando per il suo addio al Milan e l’approdo in un club che punti ancora su di lui. Il suo agente è in contatto con il Valencia, ma anche con diverse società di Serie A.

I rossoneri, dal canto loro, se il portiere trovasse un accordo con un’altra squadra lo lascerebbero partire senza pretese economiche sul suo cartellino. Reina ha un altro anno di contratto con uno stipendio da circa 3 milioni di euro netti e, per quanto ben integrato nell’ambiente milanista, preferirebbe trasferirsi per essere ancora protagonista, consapevole che con Donnarumma lo spazio sarebbe pochissimo. L’avventura con i con i Villans certifica che l’andaluso sa fare ancora la differenza.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, torna di moda Schick | La decisione del Lipsia!

Calciomercato Milan, obiettivo Bakayoko: l’offerta per il ritorno del francese