Ibrahimovic si avvicina al Milan: parti al lavoro sul contratto, poi i rossoneri potranno spingere sul ritorno di Bakayoko

Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino al Milan. Lo svedese ora è in vacanza in Costa Azzurra mentre il club rossonero lavora al suo contratto, forse di un solo anno. Zlatan vuole capire come starà fisicamente, un po’ come era stato per la prima firma. Sembrava lontano da Milanello, ma gli ultimi risultati della squadra e la conferma di Pioli hanno un po’ cambiato le carte in tavolta per il bomber di Malmoe.

Ibrahimovic ha detto a Raiola di voler restare, il contratto prevederebbe una base fissa e tanti bonus legati al raggiungimento di obiettivi di squadra e personali. La combinazione di tutto potrebbe portarlo a guadagnare anche 5 milioni: lo svedese sa che il Milan può dargli quello che vuole a livello tecnico, i soldi passano in secondo piano. Maldini è a Ibiza, ma le vacanze sono brevi e il lavoro è tanto, con Zlatan che può firmare anche via mail. Un’ufficialità che potrebbe arrivare da un momento all’altro, sbloccando il resto del calciomercato Milan.

Calciomercato Milan, dopo Ibrahimovic accelerata per Bakayoko

Tra le operazioni che vedrebbero un’accelerata c’è anche quella che riporterebbe a ‘San Siro’ Tiemoue Bakayoko, che ha caratteristiche importanti per Pioli, utili però a qualsiasi allenatore. Il francese del Chelsea – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – piace alla dirigenza, che prosegue il pressing ma vorrebbe chiudere prima possibile. I Blues vorrebbero almeno 20 milioni, il Milan dovrà lavorare per abbassare un po’ la cifra facendo leva sulla volontà del centrocampista. E intanto l’accordo con Bakayoko già c’è, visto che il giocatore è pronto a ridursi l’ingaggio da 6 milioni a 3 più bonus e non vede l’ora di tornare.