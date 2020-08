Calciomercato Milan, nuovi contatti per Aurier

Il Milan è a caccia di un terzino destro titolare: tre nomi sul tavolo, avviati nuovi contatti per Aurier del Tottenham

A caccia di un rinforzo a destra. L’acquisto del giovanissimo Kalulu non può certo bastare e il Milan punta nuovi rinforzi per la corsia difensiva. La partenza di almeno uno tra Conti e Calabria appare scontata e la volontà del club rossonero è quella di acquistare un nuovo esterno difensivo che possa prendersi la maglia da titolare.

Tre sono i nomi in primo piano: Emerson Royal, di proprietà del Barcellona ma in prestito al Real Betis, i cui agenti si sono incontrati con la dirigenza rossonera; Denzel Dumfries del Psv Eindhoven e Serge Aurier del Tottenham. E proprio per quest’ultimo il Milan sarebbe pronto ad affondare. Il ‘Corriere dello Sport’ sottolinea come ci siano stati nuovi contatti nel fine settimana. Un aggiornamento telefonico tra le parti perché il Milan sta valutando tutti gli aspetti di questa operazione. L’ivoriano (che è comunitario) porterebbe infatti esperienza internazionale e tanta spinta sulla corsia destra. Un profilo nel pieno della maturità calcistica (28 anni) che tanto alletta la società meneghina. Con Maldini che può tentare un colpo alla ‘Theo Hernandez‘.

