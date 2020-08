Calciomercato Milan, nuova idea per Rebic

Ante Rebic destinato a restare al Milan anche nella prossima stagione: spunta una nuova idea per la conferma in rossonero

Ante Rebic ha conquistato il Milan con dodici gol in trenta presenze tra campionato e coppa e ora i rossoneri lavorano per farlo restare in Italia. In prestito fino al 2021, come raccontato da Calciomercato.it, è in corso la trattativa con l’Eintracht Francoforte per arrivare al riscatto. Le due società però valutano anche un’idea alternativa, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta Sportiva’. L’ipotesi è di prolungare di un anno i contratti di Rebic e Andrè Silva (dal 2022 al 2023) e conseguentemente prolungare il prestito di un’altra stagione (dal 2021 al 2022). In questo modo i costi del riscatto potrebbero abbassarsi ulteriormente, rendendo ancora più facile portare a termine l’operazione.

Ad ogni modo Ante Rebic il prossimo anno giocherà comunque in rossonero. Lui con – probabilmente Ibrahimovic – saranno i perni offensivi della squadra di Stefano Pioli, in attesa di altri regali dal calciomercato.