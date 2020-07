Calciomercato Milan, vicino il riscatto di Rebic: ultime CM.IT

L’attaccante croato vuole rimanere a Milano e spinge per la conferma: ieri l’incontro tra Ramadani e Maldini, anticipato da Calciomercato.it

Grazie ai 12 gol in questa stagione, Ante Rebic si è guadagnato il riscatto da parte del Milan. Come anticipato infatti su Calciomercato.it, il dt Maldini ha incontrato ieri l’agente dell’attaccante, Fali Ramadani, per impostare l’operazione con l’Eintracht Francoforte prima della scadenza degli accordi. Il croato, ricordiamolo, è arrivato a Milano con la formula del prestito biennale nell’ambito dell’operazione che ha portato André Silva, classe ’95, in Germania. Ecco che l’affare sull’asse Milano-Francoforte procede spedito e presto potrebbe esserci la fumata bianca, come richiesto anche dal tecnico Pioli. E proprio l’allenatore di Parma si è ripreso oggi la copertina di calciomercato: è in sede per la firma sull’accordo biennale, con opzione per un’altra stagione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, incertezza Ibrahimovic | Ecco la sua richiesta

Da Ibrahimovic a Keita e Tonali | Il calciomercato Milan targato Pioli