L’agente di Rebic e Luka Jovic è a Milano e presto si incontrerà con il Milan. Le ultime

Dalla conferma di Pioli a Ramadani. Sì, proprio lui, l’agente di Ante Rebic e pure di Luka Jovic che, nonostante il mancato arrivo di Rangnick, rimane in orbita rossonera. Ramadani è a Milano, come riporta ‘Sky Sport’, e in questo minuti stra incontrando la dirigenza rossonera per discutere appunto dell’attaccante croato, arrivato l’estate scorsa in prestito biennale. La volontà del Milan, ovviamente, è quella di confermarlo, acquistandolo magari a titolo definitivo. Occhio a un possibile scambio alla pari con l’Eintracht, naturalmente con Andre Silva. Con Ramadani possibile focus pure sul sopracitato Jovic, ormai ‘scaricato’ dal Real Madrid. Può essere il bomber del futuro del Milan, del dopo Ibrahimovic. I rossoneri dovrebbero comunque battere la concorrenza del Napoli e di diversi club stranieri.

