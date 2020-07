Calciomercato Napoli, Ramadani in città: Koulibaly, Jovic e non solo

Fali Ramadani, agente di Koulibaly, Jovic, Maksimovic e Romero, è arrivato a Napoli. Novità di mercato in arrivo per gli azzurri.

Il mercato del Napoli potrebbe vivere un weekend di importanti novità. Secondo quanto svelato da ‘Radio Punto Nuovo’, infatti, è arrivato oggi in città Fali Ramadani. Con l’agente si parlerà del futuro di Kalidou Koulibaly (che ha ricevuto un’importante offerta dal Manchester City), ma non solo. Il rinnovo di Nikola Maksimovic sarà un altro dei temi sul tavolo: il prolungamento fino al 2025, come anticipato da Calciomercato.it, è praticamente cosa fatta e se ne definiranno i dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Maksimovic vicinissimo al rinnovo: le ultime di CMI.IT

Il club azzurro farà il punto della situazione anche su due possibili obiettivi. Il più importante è Luka Jovic: il serbo potrebbe tornare d’attualità nel caso in cui il colpo Victor Osimhen dovesse saltare, eventualità da non escludere. Ai partenopei, inoltre, piace Luka Romero, gioiello del Maiorca classe 2004, anche lui seguito da Ramadani, che ha un rapporto ottimo con Aurelio De Laurentiis e potrebbe aprire a nuovi e inattesi sviluppi in queste ore.

