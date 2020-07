Calciomercato Milan, il Leicester irrompe nella corsa a Luka Jovic: pronta l’offerta per l’attaccante serbo del Real Madrid

Tra gli obiettivi principali del prossimo calciomercato per il Milan c’è Luka Jovic. L’attaccante serbo ha deluso molto le aspettative in casa Real Madrid e potrebbe essere un’ottima occasione per rinnovare la prima linea a costi contenuti. Ma stando al ‘Daily Mail’, i rossoneri devono fare attenzione all’interessamento del Leicester, che sta cercando rinforzi di alto livello per la prossima stagione. Le ‘Foxes’ starebbero già preparando un’offerta da 35 milioni di euro circa. Una cifra che potrebbe anche essere gradita ai ‘Blancos’, che fino a un po’ di tempo fa puntavano a una cessione in prestito per verificare in futuro le evoluzioni del giocatore. Ma che ora, per la particolare situazione del mercato post coronavirus, potrebbe preferire una cessione a titolo definitivo, a fronte della giusta cifra.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, futuro segnato per Pioli: quante offerte!

Calciomercato Milan, concorrenza di Leonardo per il difensore