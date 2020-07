Calciomercato Milan, Pioli in sede per la firma | C’è il bonus scudetto

Stefano Pioli si legherà al Milan per altre due stagioni. Da poco il tecnico è entrato nella sede del club rossonero per firmare il nuovo accordo

Ci siamo per il rinnovo di Stefano Pioli. Il tecnico è da poco arrivato in sede per apporre la sua firma sul contratto che sarà di durata biennale con opzione per un terzo anno. L’ingaggio dell’emiliano, che Gazidis ha preferito confermare ‘mollando’ Rangnick, salirà fino a circa 2 milioni di euro più bonus, tra questi uno legato alla conquista dello scudetto.

