Calciomercato Serie A, da Cavani a Ibra e Callejon: il punto sulle scadenze

Da Cavani a Gotze, da Ibrahimovic a Callejon: il punto sui giocatori in scadenza o recentemente svincolati in chiave Serie A

Per via dell’emergenza Coronavirus c’è chi ha deciso di prolungare il contratto fino al termine della stagione (per uno o due mesi), mentre c’è chi ha scelto di dire basta e svincolarsi dal 1 luglio. Nomi altisonanti, sia tra chi è agli ultimi scampoli di contratto, sia tra chi ha già deciso di restare senza squadra. Da Ibrahimovic a Callejon, da Cavani a Gotze: c’è chi lascerà a breve e chi invece è già oggetto di mercato. Diamo uno sguardo agli svincolati di lusso, anche in ottica Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato, da Ibrahimovic a Callejon: gli svincolati di A

Tra i giocatori di Serie A il cui contratto scadrà il 31 agosto, il nome che sta al momento più facendo parlare di sé è Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, arrivato a gennaio al Milan, sembra sempre più vicino a prolungare di un anno la sua seconda esperienza rossonera. La fumata bianca sembra infatti vicina: il classe 1981 resterebbe volentieri a Milano e la volontà del Milan, in particolare di Pioli e Maldini è quella di confermare l’attaccante. Se da un lato Ibra sembra vicino a restare, non lo stesso si può dire di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista, che ha prolungato sino a fine stagione, non sembra così vicino alla riconferma.

José Callejon sembrava certo di non vestire più la maglia del Napoli, ma nelle ultime settimane sembrano aver ripreso quota le ipotesi di un rinnovo. Lo spagnolo giocherà sino a fine agosto gratis per i partenopei, ma non è escluso che possa restare in azzurro. Fiorentina e Verona sono invece intenzionati a proporre un rinnovo a Martin Caceres e Fabio Borini, mentre il futuro di De Silvestri potrebbe essere lontano da Torino: c’è il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Calciomercato Serie A, da Sarr a Cavani: quanti nomi dalla Francia

Tra i giocatori svincolati e che non rinnoveranno il contratto dopo la fine della stagione, la Francia offre sicuramente i nomi più interessanti. In casa Paris Saint-Germain, Kouassi e Meunier hanno già scelto il proprio futuro in Bundesliga. Thiago Silva e Cavani restano invece a disposizione dei club di Serie A. Il brasiliano non resterà a Parigi, per volere di Leonardo e per lui potrebbero riaprirsi le porte per un ritorno in Italia, con Fiorentina e Milan interessate. L’uruguayano, già svincolato da inizio luglio, è obiettivo della Roma in caso di cambio proprietà, ma piace anche all’Inter e potrebbe rappresentare un’idea a zero per la Juventus. Il maggiore ostacolo è l’ingaggio dell’uruguagio, che piace anche in Premier League, al neopromosso Leeds United.

Tra gli svincolati nel mirino della A c’è però anche Malang Sarr. Il difensore, che non ha prolungato con il Nizza, è libero da inizio luglio e tanti club italiani stanno pensando a lui. Inter, Fiorentina, Milan e soprattutto Torino sono vigili sul giovanissimo centrale che può giocare anche come terzino sinistro. Attenzione però alla concorrenza dell’Arsenal. Nulla da fare invece per Loic Remy, che dopo l’esperienza al Lille sembrava destinato a vestire la maglia del Benevento. La salute dell’ex Chelsea non ha convinto i giallorossi che non lo acquisteranno.

Calciomercato Serie A, da Gotze a Vertonghen: le situazioni

Non solo la Francia, anche l’Inghilterra offre nomi interessanti a zero. Se Willian sembra destinato a restare a Londra, sponda Arsenal, il compagno di squadra Pedro è invece un promesso sposo della Roma: lo spagnolo sarà giallorosso una volta terminata la stagione ai ‘Blues’. Dal Tottenham si è invece già svincolato Jan Vertonghen: il difensore belga piace alla stessa Roma, ma pure all’Inter. In vantaggio però sembra essere il Manchester City di Pep Guardiola. Tra gli altri nomi: Longstaff piace all’Udinese, Hendrick è stato accostato al Milan e poi c’è David Silva, che lascerà il Manchester City, in passato anche lui nei pensieri rossoneri.

Dalla Liga il nome più caldo è Garay, che lascerà Valencia. Sull’argentino c’è l’Inter, ma attenzione al Benfica. Certo invece l’arrivo dalla Spagna di Escalante: l’argentino sarà un nuovo rinforzo della Lazio.

L’occasione dalla Bundesliga si chiama invece Mario Gotze. Ci ha pensato la Juventus, ma ora sembra essere il sogno della Fiorentina. Insieme a quel Mario Mandzukic, seguito anche dall’Inter, pure lui libero a zero. L’amico Frank Ribery fungerebbe da sponsor per portare il croato a Firenze e lo stesso potrebbe fare con l’ex attaccante del Borussia Dortmund. Un colpo che farebbe certamente sognare i tifosi viola.

