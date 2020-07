Il Benfica s’inserisce nella corsa a Cavani, obiettivo della Roma con la nuova proprietà. Il ‘Matador’ è svincolato dopo l’addio al PSG

Il Benfica irrompe nella corsa per Edinson Cavani. Stando al quotidiano ‘Record’, il club portoghese avrebbe messo nel mirino l’ex Napoli per rinforzare il reparto offensivo dopo il ritorno in panchina di Jorge Jesus. Il ‘Matador’ sarebbe il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza del Benfica, con l’attaccante uruguaiano che si è liberato a parametro zero dal Paris Saint-Germain. Un’operazione però che non si preannuncia facile per le ‘Aquile’, considerando il pesante ingaggio del classe ’87. Su Cavani resta l’interesse dell’Atletico Madrid, oltre all’offensiva della Roma se la società capitolina dovesse cambiare proprietà come rivelato a Calciomercato.it dall’intermediario Gaston Fernandez.

