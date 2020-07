Calciomercato Juventus, Cavani alternativa a costo zero per il post Higuain

La Juventus è a caccia di un centravanti per sostituire il partente Higuain. I nomi in ballo sono quelli di Milik, Jimenez e Zapata. Ma Cavani può arrivare gratis

La Juventus, nella prossima sessione di mercato, rinforzerà l’attacco con un nuovo centravanti che possa integrarsi alla perfezione con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Questa appare una certezza nelle strategie di rafforzamento della squadra bianconera e i nomi in ballo sono diversi. Il preferito di Maurizio Sarri pare essere Raul Jimenez, 29enne attaccante messicano del Wolverhampton, autore di 26 gol in stagione. In seconda fila, c’è il solito Arkadiusz Milik, in scadenza di contratto col Napoli nel 2021 e poco propenso a firmare il prolungamento. Ultimo, ma non ultimo, Duvan Zapata, 29enne bomber dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tutte operazioni decisamente onerose, viste le importanti valutazioni che i club proprietari dei cartellini fanno dei propri calciatori: quella di Jimenez e Zapata si aggira sui 60 milioni di euro. Il presidente De Laurentiis per Milik continua a chiedere 40 milioni, nonostante il vicino termine del contratto in essere col 26enne polacco. Vista la situazione economica, post coronavirus, anche la Juve dovrà stringere la cinghia e le operazioni che verranno dovranno essere imbastite con l’inserimento di una contropartita tecnica per abbassare, di molto, la parte cash.

Calciomercato Juventus, alternativa Cavani a parametro zero

Nel frattempo, è ancora libero e sul mercato un centravanti di sicuro affidamento: Edinson Cavani. Il suo contratto col Paris Saint-Germain si è chiuso il 30 giugno scorso e sulle sue tracce sono segnalate l’Atletico Madrid e la Roma, in caso di passaggio di proprietà del club, mentre nei mesi scorsi è stato ipotizzato un passaggio all’Inter di Antonio Conte. Ieri, invece, si è parlato di contatti tra il suo entourage e il Benfica: come riporta ‘A Bola’, la possibilità è, però, già svanita a causa delle elevate richieste d’ingaggio del calciatore, vicine ai 20 milioni di euro a stagione. Di certo, a queste cifre, difficilmente la Juventus potrebbe muoversi per un giocatore di 33 anni. Ma, se le difficoltà per gli altri obiettivi dovessero farsi insormontabili, lo svincolato uruguaiano potrebbe tornare sui taccuini degli uomini mercato bianconeri, in previsione dell’addio di Gonzalo Higuain. Per il momento, è bene precisarlo, si tratta solo di una suggestione, ma fino a quando Cavani non firmerà con il suo prossimo club, tutte le opzioni possono diventare valide e realizzabili. Staremo a vedere.

