Tra gli obiettivi per l’attacco della Juventus c’è anche Arek Milik del Napoli. Agli azzurri piace Bernardeschi come contropartita ma c’è un problema

L'avventura a Napoli di Arkadiusz Milik potrebbe essere giunta al capolinea. Il polacco è infatti nella lista della spesa della Juventus che va a caccia di un nuovo centravanti per il prossimo anno, come testimonia anche l'interesse per Raul Jimenez. L'edizione odierna de 'Il Mattino' fa il punto della situazione evidenziando come i bianconeri prima di dare l'assalto al numero 99 di Gattuso debbano prima alleggerire un reparto ingolfato dai vari Ronaldo, Dybala, Higuain, Douglas Costa e Bernardeschi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rebus centravanti: spunta il preferito

Proprio per questa ragione il Napoli ha provato ad inserire nella trattativa per Milik anche il cartellino di Bernardeschi che potrebbe essere la pedina di scambio ideale, soprattutto per Gattuso. Al momento però, il problema è proprio legato all’esterno della Juve che non sembra entusiasta di accettare Napoli come destinazione per il discorso legato ai diritti d’immagine. Non è detto comunque che le cose non possano evolversi in maniera differente in virtù anche del fatto che i bianconeri rappresentano la prima scelta per Milik. All’orizzonte sul polacco c’è anche la Roma in un possibile affare con Under.

