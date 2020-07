Juventus, addio Paratici: nuovo top club | Un giocatore lo segue

La Juve vivrà una rivoluzione di calciomercato. Il CFO bianconero nel mirino del Manchester United

Mancano solo tre partite alla fine del campionato di Serie A e la Juventus non ha ancora vinto lo scudetto, anche se ormai appare solo una formalità. Al suo primo anno sulla panchina bianconero, Maurizio Sarri ha deluso le aspettative e soltanto un exploit in Champions League può garantirgli la conferma. Oltre al tecnico toscano, nel mirino della critica è finito anche il CFO Fabio Paratici, che lo ha scelto per raccogliere l’eredità di Massimiliano Allegri. Per questo il presidente Andrea Agnelli sta pensando ad una rivoluzione che prevede il doppio addio dell’allenatore e dell’uomo mercato.

Se dovesse davvero maturare la separazione con la Juve, tuttavia, Paratici potrebbe rimettersi subito in gioco in un altro top club. Stando a quanto riportato dal tabloid ‘The Telegraph’, infatti, oltre a Berta dell’Atletico Madrid, per il ruolo di nuovo direttore sportivo il Manchester United starebbe pensando proprio al dirigente bianconero. Un cambio di club che avrebbe ripercussioni anche sul mercato: verrebbe agevolato il trasferimento di Douglas Costa ai ‘Red Devils’, anche se il vero obiettivo di Paratici sarebbe quello di portare con sé Paulo Dybala in Premier League.

