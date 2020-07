Resta incerto il futuro al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Pioli e Maldini pensano a Dzeko in caso d’addio dello svedese

Dopo la conferma di Pioli, l’ambiente Milan spinge per la permanenza in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. E’ soprattutto il tecnico a chiedere la conferma del fuoriclasse svedese, determinante per lo scacchiere del ‘Diavolo’ dal suo ritorno a gennaio in quel di Milano. ‘Ibra’ chiede un ingaggio importante da almeno 5 milioni di euro all’anno, con l’Ad Gazidis che presto potrebbe incontrare il giocatore e il suo entourage per prendere una decisione definitiva.

Milan, c’è Dzeko per il post Ibrahimovic

Il Milan starebbe comunque preparando un piano B in caso d’addio di Ibrahimovic. Jovic è un profilo che piace, anche se ha costi fuori budget al momento per la società di Via Aldo Rossi che preferirebbe affidarsi ad un centravanti più navigato e che già conosce la Serie A. In queso scenario – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – il Milan starebbe facendo delle riflessioni su Edin Dzeko, che potrebbe essere sacrificato dalla Roma per motivi di bilancio. Il bosniaco piace a Maldini e Pioli, anche se in caso di virata decisa sul capitano giallorosso ci sarà da battere la concorrenza di Juventus e Inter che metterebbero sul piatto un contratto importante e la vetrina della Champions League.

