Il mercato del Milan entra nel vivo, i rossoneri pronti ad accelerare per la coppia di attaccanti del futuro: incontro per Jovic e non solo

Un mercoledì da bomber. Quella di domani sarà una giornata campale per il Milan che prova ad accelerare per garantire all’allenatore della prossima stagione (che sia Rangnick o Pioli) una nuova coppia di attacco. I rossoneri accelerano per Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, da tempo corteggiato dal club italiano. Come raccontato da Calciomercato.it, è in programma un incontro con il suo agente Fali Ramadani: secondo quanto riportato da ‘sportmediaset.it’, il vertice si terrà domani con Gazidis che prova lo sprint anche per evitare l’inserimento del Napoli.

Calciomercato Milan, Jovic e Rebic la coppia del futuro

Ma non ci sarà soltanto Jovic nell’ordine del giorno del vertice tra Milan e Ramadani. Si parlerà anche del riscatto di Ante Rebic, esploso in questa seconda parte di stagione. L’attaccante è arrivato la scorsa estate in prestito biennale ma volontà dei rossoneri è quella di perfezionare uno scambio alla pari con Andrè Silva. A rendere più difficile l’accordo con l’Eintracht Francoforte, la presenza di un’opzione a favore della Fiorentina che dovrà incassare il 50% della cessione del croato. Si tratta comunque con il Milan che prova a stringere i tempi per chiudere l’attacco del futuro, quello che -salvo colpi di scena – sarà senza Zlatan Ibrahimovic.