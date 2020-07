Il Milan accelera per il rinnovo di Donnarumma, in scadenza nel 2021. Presto l’incontro con Raiola per il nuovo accordo

‘Gigio’ Donnarumma festeggia le 200 presenze con il Milan e vede il rinnovo. Il giovane portiere del Milan taglierà il prestigioso traguardo nel match di questa sera contro il Sassuolo, mentre c’è ottimismo in Via Aldo Rossi per il prolungamento contrattuale del classe ’99. Donnarumma ha manifestato a più riprese l’intenzione di restare al ‘Diavolo’, con Elliott e Gazidis che spingono per la firma ed evitare così il pericolo di perdere l’estremo difensore a parametro zero l’anno prossimo visto l’accordo in scadenza nel giugno 2021.

Milan, presto l’incontro con Raiola per la firma di Donnarumma

Le parti – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – hanno iniziato parlarsi e presto la dirigenza milanista discuterà con Mino Raiola del rinnovo di Donnarumma. Il Milan avrebbe intenzione di mettere sul piatto un contratto fino al 2023, con un ingaggio di base inferiore rispetto ai 6 milioni di euro attuali ma raggiungibili e superabili attraverso dei ricchi bonus. Sul tavolo delle discussioni con Raiola ci sarebbe in particolare proprio al questione legata ai bonus, oltre al possibile inserimento della clausola rescissoria nel nuovo accordo.

