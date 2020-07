Calciomercato Milan, Pioli può restare: per Rangnick non è fatta

I recenti successi ottenuti da Stefano Pioli potrebbero portare alla riconferma del tecnico, non è da escludere l’ipotesi coesistenza con Rangnick.

Un ritmo da Champions nel periodo post-Covid. Il Milan di Stefano Pioli è, insieme all'Atalanta, l'unica imbattuta dalla ripresa del campionato. 6 vittorie in 8 gare e un posto in Europa League che ormai appare assicurato. I recenti risultati positivi ottenuti dal tecnico emiliano potrebbero cambiare le carte in tavola in casa rossonera.

Come sottolinea il ‘Corriere della Sera’, lo scenario è notevolmente cambiato rispetto a tre mesi fa e la possibilità che Pioli possa essere confermato è tutt’altro che remota. La fiducia in Rangnick non è mutata: il tedesco resta il candidato numero uno, ma le quotazioni di Pioli hanno subito un’impennata. Complici i risultati, ma anche la valorizzazione di tanti giocatori: da Kessie a Calhanoglu, da Rebic a Leao. La squadra ha dimostrato di essere con il tecnico. Non va poi escluso il fatto che la stagione ripartirà subito il 12 settembre e il tempo per rivoluzionare è poco. E a riguardo riprende quota l’opzione con Pioli allenatore e Rangnick direttore tecnico, almeno per il primo anno.

