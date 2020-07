Milan-Bologna, sostituzione indigesta: cosa ha detto Ibrahimovic a Pioli

Zlatan Ibrahimovic è uscito nervoso dal campo al momento della sostituzione in Milan-Bologna: la ricostruzione di cosa ha detto a Pioli

Ancora un accenno di nervosismo. Altra sostituzione indigesta per Zlatan Ibrahimovic che ha lasciato il campo durante Milan-Bologna scuro in volto. Al momento di accomodarsi in panchina l’attaccante svedese, arrabbiato, ha rivolto alcune parola al tecnico Stefano Pioli. L’allenatore nel post gara ha affermato di non aver capito le parole del suo calciatore, ma secondo quanto riferito da ‘DAZN’ Ibrahimovic ha detto a Pioli di non voler lasciare il campo e che poteva sostituire uno dei suoi compagni di squadra: “Volevo fare gol le parole dello svedese.