Napoli, ESCLUSIVO: colpo Jovic | De Laurentiis chiede tempo!

In ESCLUSIVA le ultime di calciomercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis e la questione bomber: dal futuro di Milik all’obiettivo Jovic

Napoli e Milan sono alla ricerca di una prima punta: è storia nota che gli azzurri sono pronti a salutare Arek Milik (con la destinazione Juventus in apice alle preferenze del polacco), mentre il Milan si congederà da Zlatan Ibrahimovic. Il Napoli sta provando da più di due settimane a stringere per Victor Osimhen, centravanti del Lille: il nigeriano è stato a Napoli, ha incontrato nuovamente in barca ad Olbia i dirigenti partenopei oltre al patron del Lille, Gerard Lopez, che spinge per il trasferimento in azzurro. Dopo l’improvviso cambio di agente, però, Osimhen pare intenzionato ad ascoltare eventuali sirene dalla Premier.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Bigon: “Ibrahimovic, deve invitarmi per un caffè”

De Laurentiis prende tempo: pronto duello con i rossoneri

Per questo motivo, il Napoli è consapevole che l’accordo con il Lille può valere come carta straccia. Ed Aurelio De Laurentiis, come appreso da Calciomercato.it ha subito approfittato della visita di Fali Ramadani a Napoli per discutere del rinnovo di Maksimovic, in particolare del futuro di Koulibaly e di altri assistiti di Ramadani (Milenkovic, Under, Romero tra gli altri), ma anche di Luka Jovic.

Il patron azzurro ha chiesto 48/72 ore a Ramadani: se entro martedì/mercoledì non arriverà il sì di Osimhen, allora il Napoli si lancerà sulla punta del Real. Pronta un’offerta da 40 milioni, un contratto che rispecchi l’attuale, soprattutto c’è la voglia di Gattuso di abbracciare Jovic e di spiegargli appena possibile il progetto Napoli. La corte del Milan, come vi abbiamo raccontato, è forte e consistente: Rangnick punta su Jovic per il post-Ibra. Si stanno per aprire due settimane sicuramente importanti per capire se una tra Napoli e Milan si assicureranno le performance del serbo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, affare Osimhen: l’annuncio dal Lille