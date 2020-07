A Napoli sono tutti in attesa di capire se Victor Osimhen sarà davvero il nuovo attaccante del club azzurro. Intanto dalla Francia interviene Gerard Lopez

Il Napoli punta forte sul rinnovamento dell'attacco con la trattativa per l'attaccante nigeriano Osimhen che era ormai arrivata alle battute finali prima del tentativo del Liverpool,e del cambio d'agente che ne hanno rallentato la chiusura. Gli azzurri restano quindi in attesa di capire se sarà davvero il bomber del Lille il primo grande regalo per Gennaro Gattuso.

A margine di una conferenza stampa prima dell’amichevole tra Lille e Mouscron, Gérard Lopez, numero uno del club transalpino, ha speso giusto due parole sulle negoziazioni per il cartellino di Osimhen: “Ci sono negoziati in corso ma non posso dirti di più. Preferisco non commentare”.

