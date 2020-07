Calciomercato Napoli, dalla Francia: Osimhen dice no al Liverpool!

C’è grande attesa per la fumata bianca per Victor Osimhen. Il nigeriano è il prescelto per rafforzare l’attacco del Napoli. Le ultime dalla Francia

Il trasferimento al Napoli di Victor Osimhen sta tenendo col fiato sospeso i tifosi azzurri, che si aspettano la fumata bianca a breve. La trattativa per l’attaccante è ormai arrivata alle battute finali ma il tentativo del Liverpool, oltre che il cambio d’agente, ha rallentato la chiusura.

Dalla Francia arrivano però buone notizie: come riporta L’Equipe, Osimhen avrebbe rispedito al mittente le avances da parte dei Reds, così come quelle del Manchester United.

Strada spianata dunque per il Napoli, che come sottolinea il noto giornale, potrebbe completare il trasferimento già questo weekend. Osimhen ha dato la parola agli azzurri e vuole rispettarla. Da parte sua il Lille, continuerebbe a chiedere ben 81 milioni di euro.

