Calciomercato Milan, Bigon: “Ibrahimovic, deve invitarmi per un caffè”

Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon, prima della gara contro il Milan, ha risposto anche alle domande su Ibrahimovic

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic non è stato ancora svelato. L’attaccante svedese con probabilità lascerà il Milan a fine campionato e come sei mesi fa si parla anche di Bologna. Il motivo è da ricercare nella grande amicizia che c’è tra il numero 21 rossonero e Sinisa Mihajlovic, allenatore dei rossoblu.

Della possibile trattativa per Ibrahimovic ha parlato anche il direttore sportivo degli emiliani Riccardo Bigon prima della sfida tra Milan e Bologna. A ‘DAZN’ il dirigente ha spiegato: “Il Bologna è una squadra giovane, serve continuità di lavoro. Bisogna andare avanti, far crescere i giovani, poi ogni squadra è migliorabile. Ibrahimovic? Credo proprio che non sia possibile invitarlo per un caffè, dovrebbe invitare lui me”.