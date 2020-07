Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | Scatta lo sconto

Per il calciomercato Milan scatta lo sconto sul rinnovo di Ibrahimovic; le ultime

Impegnato stasera contro l’Atalanta nella 36a giornata di Serie A, il Milan è tra le squadre più in forma del momento. Gli ottimi risultati hanno garantito la permanenza di Pioli e quella probabile di Maldini e Massara, presupposti che fanno ben sperare anche sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Si attende dunque la mossa di Gazidis per l’esperto svedese, che ha già fatto le sue richieste: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Milan, scatta lo sconto sul rinnovo di Ibrahimovic

Visto che non sono stati raggiunti i parametri delle clausole che avrebbero attivato il rinnovo automatico di Ibrahimovic, c’è bisogno di una nuova proposta contrattuale dalla società. Lo svedese, riporta ‘Tuttosport’, si aspetta un ruolo importante dal punto di vista del campo e un ingaggio da top (6 milioni di euro la richiesta). In caso di permanenza per un’altra stagione, inoltre, per lui potrebbero attivarsi degli sconti fiscali grazie al Decreto Dignità. Decisive saranno dunque le prossime settimane.

