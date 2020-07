Il Milan potrebbe chiudere per Emerson Royal. La cifra che serve per la fumata bianca è di 25 milioni di euro. Ultimi contatti positivi

Emerson Royal è il nome caldo per la fascia destra. Il Milan – come vi abbiamo raccontato in questi giorni – è alla ricerca di un terzino che possa prendere il posto di Davide Calabria e Andrea Conti nella nuova stagione.

I due italiani hanno deluso parecchio e il maggiore indiziato a lasciare il rossonero è il giocatore scuola Milan. Calabria, essendo cresciuto nelle giovanili, può permettere al club di realizzare un’importante plusvalenza.

La linea societaria, con la conferma di Stefano Pioli e il mancato arrivo di Ralf Rangnick, si sta facendo sempre più chiara, così come gli obiettivi di calciomercato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: si chiude per Emerson

Dalla Spagna giungono notizie importante legate ad Emerson: secondo quanto riporta ‘Mundo Deportivo’, l’interesse del Milan sarebbe davvero concreto tanto che lunedì rappresentati dei rossoneri e del Barcellona avrebbero avuto un contatto diretto per discutere dell’operazione. Un confronto considerato positivo, anche se l’accordo non è dato in chiusura. Il Barça chiede 30 milioni di euro per cedere il calciatore, ora in prestito al Real Betis ma se si dovesse arrivare a 25, l’affare potrebbe avere la sua fumata bianca.

