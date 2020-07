Sono sostanzialmente due i profili seguiti per la fascia destra dal Milan: contatti con Emerson del Barcellona ma si valuta anche Dumfries del Psv

Ha le idee chiare il Milan. Il club rossonero, che sta chiudendo la stagione in grande stile, non darà vita ad una nuova rivoluzione ma puntellerà una rosa con innesti giovani e di valore.

Il primo nome in cima alla lista – non è ormai più un segreto – è Szoboszlai del Salisburgo. Il talento magiaro è il prescelto per rinforzare il reparto di centrocampo ma si guarderà anche altrove. In attacco, ad esempio, Rangnick vuole puntare su Jovic.

Anche in difesa arriveranno nuovi innesti, con la lente di ingrandimento puntata soprattutto a destra.

Calciomercato Milan, via Calabria spazio ad un nuovo innesto

Andrea Conti e Davide Calabria non hanno per nulla convinto. All’ex Atalanta, che ha davvero poco mercato, verrà data un’altra possibilità; con l’ex Primavera, invece, si proverà a fare un’altra importante plusvalenza. Poi sarà caccia al terzino destro.

Il giovane Kalulu, certamente non può bastare. L’idea è quella di trovare un nuovo Theo Hernandez per la fascia opposta. Il nome caldo in questi giorni è quello di Emerson Royal, in forza al Real Betis ma di proprietà del Barcellona.

Contatti in corso per capire la fattibilità dell’operazione: il brasiliano classe 1999 piace parecchio ai rossoneri ma la valutazione blaugrana è alta. I rossoneri non vorrebbero andare oltre i 20 milioni di euro.

Si valuta anche la pista Denzel Dumfries del Psv Eindhoven. In Casa Milan si sperava di poter riuscire ad abbassare il prezzo con l’inserimento di Ricardo Rodriguez ma lo svizzero è tornato a Milanello. Anche in questo caso le cifre sono ritenute eccessive, sui 30 milioni di euro. Con l’arrivo di Raiola a Milano per trattare il rinnovo di Donnarumma e magari quello di Ibrahimovic, è possibile che si parli anche del calciatore olandese.

